Un judici amb escenografia d’Estat

| CGPJ

Segon round de la justícia espanyola contra el procés participatiu del 9N. Si el primer combat va ser al TSJC, que va asseure Mas, Ortega i Rigau al banc dels acusats per prevaricació i desobediència a la Constitució espanyola, aquest dilluns el segon és al Tribunal Suprem de Madrid amb l’aleshores conseller de la Presidència, Francesc Homs, ara diputat al Congrés i per tant, aforat. El judici a Homs durarà tres dies, entre el 27 de febrer i l’1 de març, i haurà de defensar-se davant de set magistrats dirigits pel conservador Manuel Marchena Gómez, president de la sala del Penal del Tribunal Suprem.

Si acaba inhabilitant Homs, no serà la seva primera experiència, ell mateix va signar la inhabilitació de l’aleshores president del Parlament basc, Juan María Atutxa, i dels parlamentaris Gorka Knörr i Kontxi Bilbao per un delicte de desobediència per no dissoldre el grup parlamentari de Batasuna després de la seva il·legalització l’any 2003. L’acompanyaran els conservadors (òrbita PP) José Ramón Soriano, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monter de Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. Els dos magistrats progressistes (òrbita PSOE) són Andrés Martínez Arieta i Ana María Ferrer García. Aquesta sala s’encarrega de revisar en última instància les condemnes penals i d’instruir les causes amb persones aforades, com ho són els magistrats que integren la cúpula judicial i els membres de les Corts espanyoles i de l’executiu espanyol.

A diferència del judici contra Mas, Ortega i Rigau, l’escenografia al Tribunal Suprem és molt més contundent, com si es tractés d’un judici d’Estat. Seran set i no tres els magistrats que escoltaran Homs i els testimonis de la defensa i de la Fiscalia, i per descomptat, el judici es desenvoluparà íntegrament en castellà. A més, la presa d’imatges i la mobilitat dels periodistes per donar cobertura serà molt més restringida que en el cas del judici del TSJC. Les instruccions per a la premsa són molt clares, incloses les sancions en què s’incorre si no es compleixen.