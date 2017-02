Un vehicle s'abalançat aquesta matinada contra una multitud que observava una desfilada a la ciutat de Nova Orleans (Louisiana, EUA) i ha causat dotze ferits, segons mitjans locals.

El departament de Policia ha informat sobre l'accident a través del seu compte de Twitter. "El Departament de Policia de Nova Orleans investiga un xoc en el qual un vehicle ha col·lisionat amb una multitud entre (els carrers) d'Orleans i Carrollton", han dit.

El diari local "The New Orleans Advocate" assegura que hi ha una dotzena de persones ferides greus.