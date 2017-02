Munté a ‘Newsweek’: “Voler votar és un crim?”

| ACN

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, s’ha preguntat en un article a ‘Newsweek’ si “voler votar és un crim” i respon: “Nosaltres creiem que no”. En l’article, la consellera alerta que negar el referèndum a Catalunya farà que l’Estat espanyol sigui “tant dolent com els populistes”. Munté denuncia els judicis contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs pel 9-N, que recorda que va ser “una consulta informal i legalment no vinculant”. Afegeix que segons el govern de Mariano Rajoy organitzar el procés participatiu sí és un “crim” veient les actuacions judicials que s’han dut a terme. Menciona també la querella de la Fiscalia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tres membres de la Mesa i apunta que aquestes actuacions judicials sorprenen qualsevol demòcrata.

Munté alerta que fer qualsevol cosa en contra del “més bàsic” dels drets democràtics com és votar situaria l’Estat espanyol “a la llista dels governs populistes i autoritaris que estan arrelant en certes zones d’Europa”.

La consellera defensa que hi ha una majoria a favor del dret a decidir a Catalunya i “un bon nombre de ciutadans a la resta de l’Estat” que també ho recolzen. Afegeix que els ciutadans de Catalunya esperaven que el govern espanyol apostés per l’”esperit democràtic” del diàleg, com els governs del Regne Unit o el Canadà. Afegeix que en els dos casos, va guanyar el ‘no’ a la independència però que van tenir l’oportunitat de decidir-ho els ciutadans i la situació no va ser “imposada”.

En aquest sentit, lamenta que l’Estat espanyol ha respost “rebutjant qualsevol diàleg” i impulsant una campanya de “persecució” legal contra els càrrecs electes del país. Critica també la “guerra bruta” del govern espanyol “propagant rumors” i lamenta que algunes de les actituds pròpies de la dictadura de Francisco Franco “es mantenen”.