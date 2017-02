Un testimoni protegit hauria implicat Artur Mas en el cas del 3%

| Jordi Borràs

Un testimoni protegit hauria implicat per primera vegada i davant el jutge Artur Mas en el cas del 3%. Segons publica aquest dissabte el diari ‘El Mundo’, es tractaria d’un empresari que es va reunir amb Mas i el llavors gerent de CDC, Germà Gordó, per ‘negociar’ donacions a canvi d’adjudicacions d’obra pública.

Segons ha declarat en secret aquest contractista davant el jutge i la Fiscalia Anticorrupció, la reunió es va produir a la seu del partit quan Mas era president de Convergència i abans que fos president de la Generalitat, l’any 2010.

En la trobada, Mas hauria demanat a l’empresari que seguís les instruccions de Gordó per efectuar entregues de diners a Convergència a canvi de contractes públics. “Has de fer el que ell et digui”, ha recordat el testimoni protegit que li va dir el president de CDC. El mateix contractista hauria confessat que se sentia “extorsionat” per Gordó ja que mesos més tard, en un acte empresarial a Tarragona, el gerent de Convergència li hauria recriminat que no feia prou aportacions.