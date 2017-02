Trias: "CDC no ha rebut mai diners a canvi d'adjudicacions públiques"

| ACN

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha assegurat aquest dissabte que està convençut que CDC "no ha rebut mai diners a canvi d'adjudicacions públiques". Trias ha avisat que les informacions que situen Andreu Viloca com l'"aconseguidor" del cas 3% "és d'aquelles històries que el primer que s'ha de fer és demostrars-se".

En declaracions a El Suplement de Catalunya Ràdio, el president Grup Municipal Demòcrata ha assenyalat que confia en Viloca perquè "és una persona súper honesta".

"Tantes casualitats fan sospitar", ha manifestat en referència a una possible operació per destrossar el seu partit i també el procés sobiranista. "La justícia és la que ha de demostrar que has delinquit", ha afegit.