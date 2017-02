Una odissea per poder treure diners

Una operació tan senzilla com treure diners en efectiu o cobrar la pensió amb la llibreta pot ser una odissea en algunes localitats catalanes. Habitualment es tracta de petits municipis que no disposen d'oficines bancàries ni caixers electrònics, però també afecta pobles com Vilafant, que supera els 5.000 habitants .

Situacions semblants a les de Rasquera se les troben localitats com Vilafant o Saldes. Els principals damnificats són les persones d'edat més avançada, segons han apuntat els alcaldes de les localitats consultats per El Món. En el cas de Rasquera, els veïns han d'anar fins a Mora o Perelló per poder treure diners : "Per poder cobrar la pensió -que sovint no supera els 500 euros- molta gent gran ha de demanar a un familiar que els traslladi, i si no pot ser han de demanar un taxi que els costa 30 o 40 euros, perquè el transport és molt precari. Això no és seriós", lamenta Pellissa.

Segons aquesta dada, 226.340 persones no tenien oficines en la seva localitat. Alhora, Catalunya és el territori que va perdre més oficines entre el 2008 i el 2013 (un 24%). A més, altres muncipis com Saldes o Castelgalí van perdre aquest servei després del 2013.

Fonts del Banc d'Espanya, de la patronal de la banca Associación Española de la Banca (AEB) i de la plataforma de consumidors ADICAE, consultades per El Món , han negat tenir dades exactes de quants municipis no ofereixen serveis bancaris. Les últimes xifres sobre el tema, procedents d'un informe de la UGT en base a dades d'un document de La Caixa editat l'any 2013, constatava que 133 municipis de tot l'Estat estaven en situació d'"exclusió financera".

Rasquera, el 'rara-avis' que recupera el caixer perdut

Ara bé, Rasquera ha pogut recuperar el funcionament del seu caixer, encara que de forma provisional. La clau ha estat que el problema ha sortit als mitjans, segons el tinent d'alcalde. I és que des de desembre l'entitat bancària "donava llargues" per no retornar el servei davant les peticions del consistori, tal i com ha subrallat Pellissa. "Curiosament, un dissabte va aparèixer una pancarta que protestava per la falta de servei, va sortir als mitjans, diumenge va arribar un operari, i dilluns ja funcionava", afegeix el tinent d'alcalde.

Però no ha estat així en els casos de Saldes i Vilafant, entre molts altres, que des de novembre del 2016 i des del 2013 -respectivament- no tenen caixer. Des del municipi situat al peu del Pedraforca lamenten que els principals damnificats per la clausura dels serveis bancaris són els habitants del municipi, però també el comerç local.

"Si algú vol treure diners ha d'anar fins a Guardiola de Berguedà, que està a 20 quilòmetres, i aleshores ja en fa quinze més per anar fins a Berga i comprar en grans superfícies", explica l'alcalde, Moisès Masanas López. Això és especialment greu, segons el batlle, que afegeix que el turisme és el principal dinamitzador econòmic que tenen.

| ACN

La gent gran, la més perjudicada

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, explica que els habitants del nucli de població més proper a Figueres no tenen tants problemes, perquè majoritàriament són gent jove que s'ha de desplaçar a la població veïna -molt propera- per motius de feina i ja aprofiten el viatge.

Ara bé, el Casc Antic està habitat majoritàriament per gent gran, que té problemes per desplaçar-se fins la capital de l'Alt Empordà. En els nuclis de població més allunyats de Figueres hi viu, aproximadament, la meitat dels veïns de Vilafant, és a dir, més de 2.000 persones.

Mantenir el servei no surt a compte





La resposta de les entitats bancàries, segons els representants municipals de Saldes i Vilafant, ha estat similar en les dues localitats. En el poble al peu del Pedraforca, diferents bancs han esgrimit motius econòmics: "Hem negociat amb les entitats, però fan números i veuen que no els surt a compte mantenir el servei per la població que viu aquí i l'ús que se'n faria", diu l'alcalde. Des de Vilafant, l'alcaldessa diu que les entitats "mai ho descarten", però tampoc volen fer-ho a curt termini.

Per la seva banda, fonts de l'AEB han assegurat en aquest diari que s'estan cobrint els tancaments d'oficines mitjançant "representants comercials, caixers i oficines mòbils". La patronal de les entitats bancàries assegura que estan fent "un esforç molt gran a nivell digital" per adaptar-se a les "noves necessitats dels clients". Però tal com explicava l'alcaldessa de Vilafant, la població més jove té facilitats per buscar alternatives al tancament d'oficines i caixers, però "la gent gran es queda de nou al marge dels nous recursos".