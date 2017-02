El diputat de Podemos al Congrés, fins fa una setmana portaveu d'aquest grup parlamentari, avisa del perill que suposa jutjar un polític per permetre exercir el dret d'autodeterminació. Errejón remarca que la persecució d'aquestes accions no són només un problema per a Catalunya, sinó per a tot l'Estat espanyol, que veu debilitat el seu sistema democràtic.