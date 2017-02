La Fiscalia demana l'obertura d'una investigació judicial sobre el cas Fillon

La Fiscalia Financera francesa ha encarregat a un jutge d'instrucció l'obertura d'una investigació sobre l'escàndol de les feines fictícies en el qual s'ha vist embolicat l'exprimer ministre François Fillon, candidat dels Republicans a la Presidència de França. La Fiscalia havia obert una investigación preliminar per esclarir si la dona de Fillon, Penelope, es va embutxacar centenars de milers d'euros com a assistent parlamentària del seu marit sense arribar a exercir realment aquest càrrec. Examinava la possible comissió de diversos delictes, entre ells desviament de fons públics.

La Fiscalia ha entès que existeixen indicis suficients per obrir una investigació judicial en ferm, de la qual s'encarregaran un o diversos jutges d'instrucció parisencs, segons 'Le Parisien'. El cas no anirà dirigit contra ningú en concret, encara que l'organisme sí que esmenta en el seu comunicat que les investigacones giren "principalment" entorn del matrimoni Fillon. Els investigadors també han analitzat la contractació sospitosa de dos fills.