Enxampen una noia amb una maleta amb més de 5 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut una noia de 21 anys, veïna de Lleida i de nacionalitat espanyola, a qui van enxampar aquest dijous al vespre amb una maleta carregada amb més de cinc quilos de marihuana. Dos agents que patrullaven a peu van sospitar de la jove quan els va intentar esquivar a l'avinguda Francesc Macià de la capital del Segrià, quan ella caminava en direcció a l'estació d'autobusos. Segons la policia, quan la van aturar i li van demanar explicacions, la noia va dir directament que la maleta no era seva i que li havien donat perquè la portés a Barcelona.

Al mateix lloc dels fets la patrulla no va poder obrir la maleta perquè estava tancada amb un cadenat i la noia assegurava que no en sabia la combinació. Per això van anar tots a la comissaria, on van forçar la maleta i a dins hi van trobar sis bosses plenes de marihuana que pesaven més de cinc quilos. El valor aproximat de la droga al mercat, segons els Mossos, és de 6.700 euros. La jove va quedar detinguda per un delicte contra la salut pública i declararà pròximament davant del jutge.