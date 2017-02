El cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés , que recentment va confirmar que torna a tindre càncer de còlon, ha penjat un vídeo al seu compte d'Instagram responent a totes les persones que l'han donat per mort a les xarxes i anunciant als seus fans que es "veuen en els escenaris".

"Diuen per allà que m'estic morint" ha estat la frase amb què ha presentat el vídeo on Pau Donés canta una de les seves cançons, la lletra diu el següent "y a veces dicen, dicen, que saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, dicen, no saben lo que dicen".