Sacrifiquen 7.000 ànecs més pel perill de la grip aviària

| ACN

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat aquest divendres el sacrifici dels ànecs de sis granges que en el darrer mes van rebre animals per engreixar de l’explotació de Sant Gregori afectada per la grip aviària. Aquesta decisió s’ha pres després que s’hagi confirmat que el focus d’influença aviària del tipus H5N8 detectat a l’explotació de Sant Gregori és d’alta patogenicitat -es transmet de forma molt agressiva entre les aus- i de detectar la presència del mateix virus en les granges on van entrar animals procedents d’aquella explotació. Les sis granges afectades estan situades a Vilallonga de Ter (Ripollès), Vilopriu, Fontanilles (Baix Empordà), Bescanó (Gironès), la Cellera de Ter (Selva) i Lliçà de Munt (Vallès Oriental).