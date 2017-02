| Jordi Borràs

Al seu nou despatx de la seu del PDeCAT al carrer Provença de Barcelona hi té encara material embalat provinent de l'antiga seu dels convergents. Està especialment orgullós d'un quadre de grans dimensions, amb el títol La dinastia nacional de Catalunya. "Llàstima que la dinastia s'acaba amb Martí l'Humà, amb molts fills però cap de legítim", ens explica en Francesc Homs. Té pensat enviar-lo al seu despatx de Madrid... Sense saber quant de temps hi podrà romandre. A partir de dilluns serà jutjat pel Tribunal Suprem acusat de desobediència i prevaricació per haver participat en la celebració del procés participatiu del 9N.

Com afronta el judici, tant des del punt de vista jurídic com emocional?

A risc que soni petulant, hi arribo amb moltes ganes, i amb un sentit de responsabilitat que suposa representar molta gent i convençut que no van a per mi, van a per allò que represento.

Vostè s’haurà de defensar d’haver posat les urnes malgrat la prohibició constitucional. Vol dir això que s’ha de defensar de ser un demòcrata?

A Madrid ja no parlen ni de desobediència, perquè vaig presentar un escrit a Fiscalia contra Rajoy i membres del seu govern per haver desobeït sentències del TC, i la resposta de la Fiscalia és que d’un conflicte de competències no se’n pot derivar un conflicte penal, cosa que jo penso que és com és. Però la resolució de la Fiscalia diu que tot això val per a tot excepte per al cas de posar les urnes! I aquesta setmana s’ha vist també amb l’escrit de la Fiscalia, que posa querelles o no en funció de la ideologia. A Rajoy no li posen querella per haver incomplert desenes de sentències del TC, i a en Nuet tampoc perquè no és independentista.

El fet que només els membres de la Mesa independentistes tinguin querella i Nuet no, és un cas de persecució ideològica?

Absolutament. Però valoro molt positivament la resposta de Josep Nuet, i no esperava una altra cosa d’ell.

S’està il·legalitzant l’independentisme?

A mi ja m’han il·legalitzat el grup parlamentari. Una altra cosa és que com que això de la solidaritat en política, funciona com funciona... Tenim 8 diputats, i 4 senadors -el PDeCAT en va presentar 10, amb 6 prestats per poder fer grup- i no tenim grup. És l’avantsala de la il·legalització de partits, però el problema és que fins ara només il·legalitzaven amb l’argumentari de la violència, i això en el cas de Catalunya no els quadra. Anirem veient com es van descarant, perquè utilitzen els poders de la justícia en comptes dels tancs, és l’exèrcit d’ara, la justícia i determinats mitjans de comunicació.

Es podria arribar a aplicar la llei de partits?

Ells tenen un problema greu, perquè per justificar a Europa la llei de partits, ha argumentat per escrit que el sistema constitucional espanyol empara fins i tot les tesis independentistes. Per tant, tenen una contradicció molt gran, però que ells estan responent amb la mateixa lògica: Els problemes que no poden resoldre, directament se’ls carreguen. És la mentalitat castellana guerrera i abolicionista en tant que negadora de la realitat.