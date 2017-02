Puigdemont acusa l'Estat de maltractar els catalans pel simple fet de ser-ho

| Arxiu

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat que el govern espanyol "fa temps que ha renunciat a ser el govern dels catalans" perquè perjudica tant els que aposten per la independència com els que "legítimament" hi estan en contra. "Tenim un govern espanyol que ens maltracta per igual a tots els catalans pensem el que pensem, perquè el problema no és que siguem independentistes o no, el problema és que sóm catalans", ha reblat.