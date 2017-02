L'informe de l'operació Suro explica com els germans Pujol repartien fons d'Andorra

Els agents plasmen les seves conclusions en un quadre en el qual s'aprecia que la germana que més fons va rebre durant el període va ser Mireia, que va comptar amb disposicions d'entre 2 i 24,1 milions de pessetes. La segueixen en ingressos Oleguer i Marta.

En un altre informe de la UDEF anterior, de febrer del 2015, la Policia també es refereix a l'origen dels fons que suposadament es van blanquejar i assenyala que si bé el patriarca va dir públicament que tots es van generar com a conseqüència d'una herència del seu pare, segons els registres de les autoritats andorranes es constatava que l'herència era de Marta Ferrusola, amb qui "existiria una dissonància òbvia".

Pagament de comissions

En relació a les comissions, el mateix informe recalca que els pagadors de les presumptes comissions "sempre són societats adjudicatàries de contractes públics a Catalunya" i resta importància al fet que el 2003 la Generalitat no estigués ja en mans de CiU. Per als investigadors, això no era obstacle perquè Pujol Ferrusola "hagi utilitzat unes xarxes teixides durant molts anys en l'administració tant autonòmica, provincial o municipal, així com en altres organismes de finançament públic".