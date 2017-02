El govern espanyol aposta per celebrar més reunions “discretes” amb la Generalitat

| ACN El govern espanyol aposta per celebrar noves reunions “discretes” com la que Mariano Rajoy i Carles Puigdemont van celebrar el passat 11 de gener a La Moncloa, on no hi va haver cap acostament, abans de fer-ne una de pública que –segons fonts de l’executiu de Rajoy- provocació “frustració” a la ciutadania si es repetís el resultat. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha apuntat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, on ha assenyalat que “com menys soroll hi hagi, millor” per al restabliment de la confiança, per poder parlar “sense la pressió mediàtica d’haver d’explicar exactament després el que ha passat”.











Segons fonts del govern espanyol, Rajoy està a reunir-se amb Puigdemont sense marge per negociar el referèndum. Méndez de Vigo ha insistit a la roda de premsa que “el diàleg no té data de caducitat”, i seu govern està disposat a parlar dels 45 punts (tots menys el referèndum) que incorporava el document que Puigdemont va lliurar a Rajoy a la seva última reunió oficial a La Moncloa. El portaveu ha reiterat que el seu executiu no negociarà en cap cas el referèndum perquè és “il·legal” i “va contra la Constitució”, i per tant “no es pot celebrar”. Méndez de Vigo ha fet aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al consell de ministres on ha assegurat que independentment del resultat dels contactes que hi ha hagut fins ara la posició del seu executiu és “la mateixa que ha tingut des del principi”. “El diàleg no té data de caducitat. Estem disposats a parlar dels problemes que importen els ciutadans i afecten la seva vida quotidiana”, ha dit. El portaveu ha justificat que el govern espanyol i el govern de la Generalitat no fessin pública la trobada entre Puigdemont i Rajoy, perquè “com menys soroll hi hagi, millor” per al restabliment de la confiança, i cal poder parlar “sense la pressió mediàtica d’haver d’explicar exactament després el que ha passat”.