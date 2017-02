L'eurodiputada Ska Keller signa el Pacte pel Referèndum

. La presidenta del grup Verds-ALE, dirigent dels Verds Alemanys, ha donat així el seu suport al text que reclama una consulta a Catalunya acordada amb l'Estat, i que ja ha superat les 60.000 adhesions, segons han pogut saber

Signed https://t.co/NaOTNIdgE4 in support of political dialgue for referendum on political future of #Catalonia. #pactepelreferendum