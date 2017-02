| ACN

El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, viatjarà la pròxima setmana a Brussel·les per reunir-se amb membres de diferents partits d'esquerra sobiranista europea i recollir suports a la celebració del referèndum a Catalunya. Un referèndum, que assenyala En Comú Podem en un comunicat, ha de reunir 3 garanties democràtiques: reconeixement internacional, la participació majoritària del poble de Catalunya i tenir totes les implicacions jurídiques i polítiques.

"Ara, creiem que ha arribat el moment de fer un pas més i treballar també per la primera d’aquestes garanties democràtiques, el reconeixement internacional, buscant aliances a Europa, on el Govern de Convergència segurament no arriba a causa de mantenir un full de ruta excessivament escorat a la dreta i una concepció de la sobirania que exclou les classes populars", diu el text.