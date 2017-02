Presó provisional pel lladre del camió de butà de Barcelona

El jutge d'Instrucció número 25 de Barcelona en funcions de guàrdia ha decretat aquest divendres presó provisional per l'home de nacionalitat sueca que dimarts va robar un camió de bombones de butà , va fugir de la policia posant en perill diversos vianants i conductors i es va posar contra direcció en una sortida de la Ronda Litoral. L'home va ser arrestat amb un gran estat d'alteració i va quedar ingressat en un hospital fins aquest dijous. Segons ha explicat el conseller d'Interior, Jordi Jané, el detingut va donar positiu en consum de cocaïna .

L'home ha estat ingressat dos dies en una unitat psiquiàtrica d'un centre hospitalari de Barcelona, on se l'ha sotmès a una avaluació mèdica. Els Mossos d'Esquadra atribueixen al detingut, de 32 anys i de nacionalitat sueca, almenys sis delictes: temptativa d'homicidi, furt de vehicle, atemptat a agents de l'autoritat, conducció temerària, lesions i danys. L'individu va robar un camió de butà i es va donar a la fuga des de l'avinguda del Paral·lel fins a la sortida 22 de la Ronda Litoral, a la Barceloneta, per on va intentar entrar en contra direcció. L'home havia arribat dilluns mateix a Barcelona i va passar la nit de festa consumint alcohol i drogues.





Aquest dijous es va negar a declarar davant dels Mossos, i aquest divendres el magistrat ha dictat presó provisional, segons ha explicat el conseller Jané, que ha afegit que l'home va donar positiu en consum de cocaïna.