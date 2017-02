Bonet (Freixenet) atribueix l'independentisme dels joves a l'escola catalana

| ACN

El president de Freixenet, José Luís Bonet, ha tornat a vaticinar que Catalunya no serà independent. En qualitat de president de la Cambra de Comerç d'Espanya, l'empresari ha assegurat "no es produirà", i ha afegit que està segur que es produirà "un acostament fraternal cap al proble català". En aquest sentit, Bonet ha emplaçat el govern de Puigdemont i el de Rajoy a "parlar". Ho ha explicat durant la seva intervenció al fòrum del Diario Montañés, on ha impartit la conferència L'empresa, peça clau per al progrés d'Espanya.

Però el president de Freixenet, que ha assegurat tenir proves que la majoria de la societat catalana "no comparteix el desafiament socialista", sinó que, tal i com defensa el PP, "es tracta d'un "moviment dirigit pels governants catalans". Però el més sorprenent de les declaracions de Bonet és que, al seu entendre, l'acostament de la joventut catalana a la independència és "un problema d'educació i de coneixement". En aquest sentit, els ha aconsellat "passejar per arreu d'Espanya", una circumstància que segons Bonet, ja no es produeix com fa uns anys a causa del a supressió de la mili. En qualsevol cas, Bonet té clar que Catalunya seguirà a Espanya perquè "els pobles són més savis del que semblen."