El govern espanyol, sobre les querelles contra la Mesa del Parlament: "La justícia funciona"

El portaveu del govern espanyol , Iñigo Méndez de Vigo, ha valorat aquest divendres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres les querelles contra la Mesa del Parlament d'una forma ben clara: " És una mostra que la justícia funciona, i que és igual per a tots ", ha indicat.

Sobre els contactes amb la Generalitat, ha assegurat que ells aposten pel "diàleg sense caducitat", però ha deixat clar que el referèndum en quedarà al marge. "La posició del govern espanyol sobre el referèndum és neta, clara, i no ha variat un mil·límetre des del primer moment; és il·legal i no se celebrarà", ha concretat Méndez de Vigo.

En aquest sentit, de Vigo ha assegurat que el diàleg sempre ha existit i seguirà existint, i ha afegit que "és bo que es parli sense pressió mediàtica". El portaveu del govern espanyol ha dit que les dues institucions "han de seguir parlant per poder recuperar confiança i credibilitat", i ha afirmat que l'Estat "no posarà caducitat al diàleg", però que ha de servir per parlar "del que de veritat importa als catalans".