El 30% dels diputats del Congrés donarà suport a Homs

Podemos, Compromís, el PNB, Bildu, ERC i el PDeCAT estaran representats a les portes del Tribunal Suprem quan aquest dilluns el diputat al Congrés Francesc Homs hi arribi per declarar acusat de prevaricació i desobediència en la consulta del 9N de 2014. Per part de Podemos, hi ha confirmada l’assistència dels diputats Íñigo Errejón i de Marcelo Expósito, per ERC hi seran sis diputats (Tardà, Rufián, Oloritz, Capdevila, Jordà, Eritja i Capella), Marta Sorli hi serà en representació de Compromís, Jon Iñaritu i Marian Beitialarragoitia per Bildu, i Aitor Esteban i Jokin Bildarratz pel PNB, tal i com ha pogut saber El Món. Aquests partits representen el 30% dels diputats que té el Congrés Espanyol, i estaran a costat d’Homs per defensar el dret d’autodeterminació.

Des de Barcelona es desplaçaran a Madrid les conselleres Neus Munté i Meritxell Borràs, a més del conseller Josep Rull. També donaran suport a Homs el president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull i els portaveus de JxSí Marta Rovira i Roger Torrent. També hi assistiran altres diputats, entre els quals, Lluís Llach. L’expresident Artur Mas, que està cridat a declarar en qualitat de testimoni dimarts 28 de febrer, també viatja a Madrid per acompanyar qui va ser el seu conseller de Presidència fins al Suprem. També hi seran els coordinadors del PDeCAT, Marta Pascal i David Bonvehí. En nom d'ERC hi haurà Sergi Sabrià i Alfred Bosch.

En representacó de la societat civil, hi seran Jordi Sànchez, en nom de l'ANC; Jordi Cuixart per Òmnium Cultural, Neus Lloveras com a presidenta de l'AMI, i David Saldoni, en nom de l'Associació Catalana de Municipis. Per part de la CUP, que recentment es va mobilitzar davant l'Audiència Nacional per la detenció del seu regidor a Vic Joan Mengi, encara no ha decidit quina serà la seva representació aquest dilluns a Madrid.