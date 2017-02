Els preus de la compravenda i del lloguer, disparats

El preu de l'habitatge de segona mà ha augmentat durant el segon semestre del 2016 un 7,37% en taxa interanual. Barcelona i Madrid lideren les pujades més altes, amb una variació del 12,64% i del 6,84% , respectivament. Per contra, ciutats com Saragossa, València o Sevilla tenen una taxa de creixement inferior a l'1,7%, segons el XXIV Informe sobre el mercat de l'habitatge, un estudi elaborat semestralment pel Grup Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

En aquestes zones, com el cicle expansiu ja està molt avançat, Bankinter considera que tres quartes parts del procés de pujada de preus ja s'ha completat i quedaria per materialitzar-se l’sprint final de preus i demanda. En conseqüència, 2017 pot ser una de les últimes oportunitats de compra a preus acceptables.

Per altra banda, segons un estudi de Bankinter , la poca oferta i el boom del lloguer turístic no perduraran en el llarg termini ni s'estendran al conjunt d'un mercat . Els preus repuntaran de forma molt més gradual, amb increments entre el 3% i el 4%. En definitiva, els preus seguiran pujant a les àrees més consolidades de les grans ciutats.

Barcelona, al capdavant

La Ciutat Comtal es troba al capdavant de la pujada de preus. Els districtes on més s’ha elevat el preu de venda l’últim any són l’Eixample, un 21,8%; Sant Martí, un 21,1%; Ciutat Vella, un 19,2% i Les Corts, un 18,6%. Per contra, els districtes on més ha pujat el lloguer són Sants Montjuïc, un 32,3%; Sant Andreu, un 29,3%; Gràcia, un 26,6% i Les Corts, un 21,7%. El preu mitjà de venda ha augmentat un 18,4%, respecte al gener del 2016, i el preu mitjà de lloguer, un 12,7%, segons dades d’Habitaclia.

No a tot arreu igual

El preu mitjà de l'habitatge de venda ha crescut a ciutats com Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet, Badalona, Sabadell o Mataró. Però, per contra, a Badalona, Mataró i Sabadell, els preus de les rendes dels lloguers han patit una lleugera baixada, cosa que no passa al mercat de compravenda. Per altra banda, a les altres capitals de Catalunya ha pujat el cost del lloguer i de la venda excepte a Girona, que ha baixat un 5,4%.

Gran part dels compradors són inversors

El 38,12% de les compravendes realitzades a Barcelona durant el segon semestre del 2016 han estat fetes per inversors. El perfil de l'inversor a la ciutat de Barcelona és el d'un home, d'entre 25 i 44 anys, autònom, i que en un 82,14% dels casos paga al comptat, segons el Grup Tecnocasa.

D’aquesta manera, la xifra d'inversors a Barcelona és superior a la mitjana espanyola, que se situa en el 28,08%. A la Ciutat Comtal, la rendibilitat per lloguer es va situar el 2016 en gairebé el 6%. Els barris més demandats pels inversors a la capital catalana són: Barceloneta, Gòtic-Born i Raval.