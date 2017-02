El ple de la Sala Primera del Suprem entén que la decisió adoptada per l'Audiència no contradiu la seva pròpia doctrina jurisprudencial. Si bé l'obtenció d'informació per enregistrament pot no ser il·legítima si resulta proporcionada a l'interès públic dels drets registrats, ja que no s'ha de descartar que mitjançant aquest procediment es descobreixin casos de corrupció política o econòmica al més alt nivell. Uns casos que hagin de ser coneguts i transmesos a l'opinió pública amb la contundència inherent a l'enregistrament de la veu, en el cas de La Camarga, el que podia ser d'interès públic per tractar-se de casos de corrupció política o econòmica es trobava ja publicat. No es tractava, per tant, de la difusió de talls sobre el gravat amb aquest contingut, sinó de la difusió de l'àudio íntegre de la conversa, en la qual afloraven qüestions cenyides a l'àmbit propi i personal que no tenen rellevància per a l'interès general i sobre les quals no té prevalença el dret d'informació.





Un altre jutjat ja va obligar El Triangle a retirar l'enllaç a la gravació tres dies després de ser publicat. De fet, l'Audiència i el Suprem concreten la indemnització tenint en compte l'espectacular creixement de visites a la web del diari gràcies a la publicació de la gravació, ja que va passar de 15.000 o 20.000 usuaris a la setmana a més de 80.000. En el seu recurs, el diari i la fiscalia recordaven que Sánchez-Camacho havia arribat a un acord civil amb els encarregats de la gravació, l'agència de detectius Método 3, per no demandar-los, però el Suprem considera que això no fa que la gravació pugui ser publicada.