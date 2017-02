| Jordi Borràs El secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de CSQP, Joan Josep Nuet, ha assegurat que està "disposat a testificar" davant el TSJC per demostrar que la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i els altres tres querellats per la Fiscalia "són tan innocents" com ell. En declaracions a l'ACN, Nuet s'ha ofert així a "ajudar" els seus companys de Mesa si els advocats ho consideren oportú. I és que per al secretari tercer del Parlament, manté que la querella de Fiscalia per haver permès la votació de la resolució del referèndum unilateral fa "una discriminació ideològica" en incloure Forcadell i els tres membres de la Mesa a la denúncia i no a ell. D'altra banda, davant l'oferiment de la CUP per entrar a formar part de la Mesa del Parlament per garantir el seu suport i participar de les seves decisions, Nuet ha considerat que "no és determinant" la seva presència, i que des de dins o des de fora, està segur que el compromís dels anticapitalistes serà el mateix.











Joan Josep Nuet va deixar clar el seu suport als querellats en comparèixer dijous en roda de premsa junt a ells i avalar la teoria que la denúncia tenia un caràcter "polític". Ara, però, el secretari tercer va més enllà i ha assegurat que està disposat a defensar-los davant el jutge del TSJC, si la querella prospera. "Si sóc cridat com a testimoni, aniré. Tinc opinió, he estat present als fets i estic disposat a testificar si se'm demana i es creu que puc ajudar d'alguna manera", ha explicat, tot afegint que en els propers dies, els advocats dels querellats i el seu "estudiaran el desplegament processal i què és el que més convé". "Sóc solidari amb els meus companys i prendrem les decisions que més els beneficiïn i que més puguin ajudar", ha volgut insistir. El mateix dia que es va conèixer la querella, la CUP va oferir-se per entrar a la Mesa com a mostra del seu compromís amb les decisions de l'òrgan i per fer front comú contra els embats judicials que pugui rebre. Davant aquest oferiment, Nuet ha deixat clar que no té "cap dubte de la lleialtat de la CUP amb les decisions del Parlament i el camí democràtic que ha engegat el sobiranisme perquè el poble pugui decidir". "Fora o dins de la Mesa, no hi ha cap problema. Entrar a la Mesa és un aspecte formal. La seva entrada no és un aspecte determinant, perquè sense estar a la Mesa sabem que la CUP està amb les decisions que s'han pres. No hem de patir, si la CUP no està a la Mesa no passa absolutament res i sabem del seu grau de compromís i que està amb nosaltres", ha sentenciat.