Colau demana un front comú a l'oposició per pressionar Estat i Govern per regular els lloguers

| ACN

L'alcaldessa de Barcleona, Ada Colau, ha estès la mà aquest divendres a l'oposició per arribar a acords en els dos anys restants de mandat, però també per presionar l'Estat i la Generalitat en diversos aspectes. En aquets sentit, ha demanat especialment al Grup Demòcrata, que avui estrena nom, a ERC i la CUP un front comú davant el Govern per una "millor dotació".