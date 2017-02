Demòcrates de Barcelona ha considerat aquest matí "un engany al ciutadà" el canvi de nom de CiU per Grup Demòcrata a l'Ajuntament de la capital catalana. Aquest matí, en el ple l'alcaldessa Ada Colau ha informat de la proposta de canvi de nom del grup municipal de CiU per Grup Municipal Demòcrata, sota la simbologia i la marca del PDECAT, i ha estat quan el regidor de Demòcrates, Gerard Ardanuy, ha sol·licitat la paraula en una qüestió d'ordre i ha anunciat que el seu grup presentarà un recurs de reposició contra el canvi de nom.

Demòcrates argumenta que "donat que el nou nom de Grup Municipal Demòcrata pot donar a entendre una fusió de partits que no existeix, avui som una coalició, actuarem oportunament", i afirma que "hem de ser transparents amb la ciutadania a la que volem representar, i en aquest cas es genera confusió". En un comunicat, el partit recorda que "fa un any va emplaçar a l'antiga CDC, avui PDECAT, ha procedir al canvi de nom del grup sent fidel a la realitat de la composició del grup" i que "justament va ser l'antiga CDC que va sol·licitar no obrir aquesta qüestió, a l'espera de la seva re-fundació".

I conclouen: "En aquest sentit, no serem còmplices d'enganyar al ciutadà, nosaltres vam trencar amb Convergència i Unió (CiU) i no contribuirem a tornar-la a bastir".