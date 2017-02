La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha advertit aquest divendres que la història ha demostrat que les democràcies "són molt vulnerables" i necessiten que la societat confiï en les institucions i els seus representants . En la seva intervenció en la inauguració d'una jornada sobre conflictes d'interès organitzada per l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), al costat del seu director, Miguel Ángel Gimeno, Forcadell ha afirmat: "Només mirant les notícies d'ahir -aquest dijous, quan la Fiscalia es va querellar contra ella per segona vegada- podem trobar uns quants exemples de causes que erosionen greument la nostra democràcia".

Ha recordat que en l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del desembre un 57% dels enquestats van afirmar estar "poc o gens" satisfets amb el funcionament de la democràcia. Ha indicat que a Catalunya, per recuperar la confiança de la ciutadania en les seves institucions i davant la demanda de més transparència, es va aprovar la Llei de Transparència, una "eina potent que cal desenvolupar amb diferents institucions".BHa assegurat que en aquesta legislatura s'han fixat com a objectiu fer un Parlament "amb parets de vidre" i per això van aprovar el juny un codi de conducta per regular els principis ètics i l'actuació dels membres del Parlament, on el conflicte d'interessos ocupa un paper destacat.

Forcadell ha posat l'accent que és un instrument de contingut vinculant i que pretén garantir la credibilitat, honorabilitat, responsabilitat i transparència dels diputats i donar garanties a la ciutadania de les persones que els representen, perquè necessiten saber que els qui els representen actuaran de manera "imparcial i objectiva". Respecte a l'informe de l'OAC sobre conflictes d'interessos, que s'abordarà durant la jornada, ha indicat que és un "important document" del qual volen fer difusió i obrir un debat sobre aquest àmbit, determinant al seu entendre per al futur de la democràcia.