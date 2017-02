El mercat del lloguer, el nou boom immobiliari

El lloguer és l'opció que més creix a l’Estat , encara que la compravenda segueix sent la preferida. Després d’anys de crisi econòmica, provocada per l’esclat de la bombolla immobiliària, la gent s’ho pensa més de dues vegades abans d’hipotecar-se. Per aquest motiu, l’opció del lloguer no ha parat d’augmentar en els últims anys. Però, quina ha estat la conseqüència? Que els preus estan pels núvols i s’ha convertit en una missió impossible trobar un arrendament amb un preu ajustat.

Amb tots aquests imputs, una cosa està clara: el lloguer s'ha convertit en la nova bombolla immobiliària . El problema és que la demanda segueix superant l'oferta, i per tant, els preus estan pels núvols. Aquest fet el trobem bàsicament a Madrid i la província de Barcelona. Les dues capitals concentren gairebé el 48% de la demanda de l’Estat, ja que és on es concentren la majoria d'oportunitats laborals.

Per altra banda, l’economista d’iAhorro Antonio Gallardo explica a El Món que es preveu que “aquest primer semestre, el lloguer segueixi amb pujades fortes però s’espera que durant el segon es moderi”. “S’espera que entri més estoc d’habitatges nous”, afirma. El 2008, en plena bombolla, el preu per metre quadrat a Madrid es trobava en els 13,4 euros, 0,4 menys que ara, i a Barcelona la xifra era de 14,2 euros, uns tres euros menys que actualment.

La gent ja no té facilitats per hipotecar-se

Per aquest motiu, de moment, el mercat de compravenda no té risc de patir una nova bombolla immobiliària. “S’ha expulsat una gran part de potencials compradors a l’hora de demanar una hipoteca, els joves. Els bancs demanen als contractants un lloc de feina indefinit i tenir estalviat com a mínim un 20% del preu del pis. Per tant, la gent jove que intenta estalviar no pot perquè els sous són baixos o tenen contractes temporals”, argumenta Montserrat.

“Ara se signen una quarta part de les hipoteques que se signaven abans de la crisi. Hi ha poc moviment perquè els bancs només donen el 80% del valor de taxació i ja no estem en el context de les hipoteques a 40 anys. Aquests riscos estan més continguts”, afegeix Gallardo.

Les grans ciutats, les perjudicades

Madrid i la província de Barcelona concentren prop del 48% de la demanda de l’Estat. En aquestes dues ciutats, els preus sí que no paren de pujar, però l'arrendament no està evolucionant de manera uniforme a tot arreu. Mentre l'oferta s'encareix a les capitals, s’abarateix a la resta del país. A l'estiu, un total de 26 províncies van registrar variacions negatives en el preu de les seves rendes. Palència, Múrcia, Girona i La Rioja estan al capdavant.

Els pisos turístics, els culpables

La pressió turística a Barcelona també ha provocat que els preus dels lloguers no parin de pujar. Les rendes han patit un augment del 24% en l’últim any. Els pisos turístics són un dels problemes i Barcelona és la ciutat més perjudicada. “Això a Madrid no passa, l’oferta a la Ciutat Comtal és més limitada”, lamenta Gallardo. “Aquest fet provoca que les persones demanin una hipoteca perquè surt més barat”, assenyala Montserrat.

Comprar per invertir

La moda de fa una dècada de comprar pisos d’obra nova, torna a estar a l’ordre del dia. Comprar un pis per posar-lo al mercat del lloguer és una inversió amb poc risc i té elevat rendiment. “La gent que té diners compra pisos per treure-hi rendibilitat. Una aposta segura”, conclou Gallardo.