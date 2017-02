Iceta creu que no hi ha motius per "indignar-se" ni "estirar-se els cabells" per la querella de Fiscalia

| ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha valorat aquest divendres, en una entrevista a RNE, la darrera querella de Fiscalia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tres membres de la Mesa més per permetre el debat i votació de la resolució del referèndum unilateral. El socialista creu que "no és la primera" denúncia que reben per motius semblant i per "fer cas omís al TC" i que, per tant, no hi veu motius per alarmar-se com creu que han fet els afectats. "Ara s'estiren els cabells com si fos gran sorpresa i s'indignen però ja s'havia iniciat en una altra ocasió", ha sentenciat. I és que Iceta considera que la querella arriba perquè "per desgràcia al Parlament la majoria independentista ha decidit no fer cas" de les directrius del Tribunal Constitucional.

L'opinió manifestada aquest divendres per Iceta és sensiblement diferent a la que va explicar dijous a la tarda el portaveu adjunt del grup socialista, Ferran Pedret, que va preferir incidir en "no subscriure" la declaració institucional de la Junta de Portaveus sobre la querella de la Fiscalia perquè “obvia l’enorme complexitat de jocs de causes i efectes de la situació actual”. En declaracions als mitjans, Pedret va defensar que el PSC ha fet “tot el que estava a les seves mans” per advertir de la situació de “xoc de legitimitats, conflicte i confrontació institucional” i per denunciar la judicialització de la política. A més, va criticar que la “persistència d’uns i altres en el conflicte institucional i el xoc de legitimitats no contribueix en res a trobar les sortides que els catalans necessiten”. Per contra, va denunciar que aquestes actuacions “agreugen” la situació i “encareixen els costos” de trobar una sortida.

D'altra banda, Iceta ha vaticinat aquest divendres a RNE que si el Govern convoca un referèndum unilateralment i "fora de la llei", l'actuació de l'executiu espanyol serà suau i proporcionada. "Rajoy farà honor a sí mateix i crec que prendrà sempre mesures mínimes i ajustades, no és home d'excessos", ha dit, tot afegint que l'escenari "que alguns sembla qe desitgen" amb "un gran xoc i un gran drama" no s'hi donarà.