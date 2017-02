CiU passa a dir-se Grup Demòcrata a Barcelona tot i el desacord del regidor de Demòcrates

CiU ha formalitzat la petició per canviar el seu nom a l'Ajuntament de Barcelona i passarà a dir-se Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates). L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha anunciat el canvi, que no compta amb l'aval del regidor de Demòcrates, Gerard Ardanuy.

Ardanuy ha demanat la paraula per anunciar que presentarà un recurs de reposició perquè entén que, segons un informe dels serveis tècnics del consistori, cal que hi hagi unanimitat per prendre aquesta decisió. El grup va celebrar una reunió dimecres i va sotmetre la qüestió a votació, obtenint nou vots a favor i un en contra.

Des de Demòcrates ja van criticar fa setmanes les formes que estava emprant el Partit Demòcrata en aquest afer. Consideren que estan intentant "absorbir" el seu partit ja des de la seva fundació. Si Ardanuy decidís deixar el grup quedaria com a regidor no adscrit.