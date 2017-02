Homs, sobre el judici pel 9-N: "Facin el que facin, si condemnen o absolen, han perdut"

El diputat al Congrés del PDeCAT, Francesc Homs, ha assegurat que sigui quin sigui el resultat del judici pel procés participatiu del 9-N l’Estat espanyol és qui en sortirà perdent. “Facin el que facin, si condemnen o absolen, han perdut”, ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Homs ha acusat l’Estat d’estar “enfonsant l’estat de dret i la democràcia” i de fer una “utilització descarada de la justícia”, més després de la nova querella de la Fiscalia contra membres de la Mesa del Parlament. En aquest sentit, ha augurat que ni els judicis per la consulta ni l’amenaça d’aplicar l’article 155 de la Constitució espanyola impediran el referèndum. Sobre aquest darrer punt, ha demanat no “mitificar” la possibilitat d’intervenció per part de l’Esta perquè ha assegurat que la Generalitat “ja està intervinguda”.

El diputat ha explicat que a partir del dilluns utilitzarà en la seva defensa la mateixa tesi que va fer servir la Fiscalia quan en un primer moment va considerar que no hi havia delicte en l’organització del procés participatiu, així com els arguments que ha fet servir la Fiscalia per dir-li que no observa delicte en l’incompliment de sentències del Tribunal Constitucional (TC) per part del govern espanyol que el mateix Homs va denunciar.





Sobre el resultat que pugui tenir aquest judici, ha alertat que no servirà de res una eventual inhabilitació d’ell o de la resta de persones jutjades -l’expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega-. “Que vagin retirant-nos, n’hi haurà d’altres”, ha valorat. El diputat ha considerat que el govern espanyol no ha entès que la força a favor del referèndum “no es combat a base de liquidar caps visibles perquè en vindran uns altres” i ha assegurat que “fàcticament no tenen eines per evitar el referèndum”. D’altra banda, ha dit que la pregunta pot ser en tot cas “si hi ha prou força per declara la independència” però no si es poden posar les urnes per saber-ho.