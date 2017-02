El secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), ha considerat aquest divendres que la Fiscalia "s'equivoca" en els seus arguments per excloure'l de la seva querella contra la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, i els tres membres de la Mesa de JxSí per permetre votar a la Cambra propostes sobiranistes. "Fa un tipus d'argumentacions en les quals preveu què penso i faré. Però, com és un judici polític, en moltes ocasions s'equivoca", ha dit en una entrevista a Tv3 recollida per Europa Press, després que el Ministeri Públic no l'hagi inclòs en la querella malgrat que Nuet va permetre per dues vegades amb el seu vot que s'incloguessin en l'ordre del dia del ple propostes vinculades amb la independència. Ha defensat que un procés constituent forma part del programa polític de SíQueEsPot, per la qual cosa es considera "obligat a complir-lo i defensar-lo al Parlament" permetent que es debati.

Nuet ha subratllat que no és independentista però sí demòcrata, i que votar a favor de la resolució "no vol dir que estigui a favor del contingut; només de la idoneïtat de la tramitació" perquè al Parlament s'hi pot parlar de tot. Per això s'ha solidaritzat amb els querellats i ha alertat que, si se segueixen traspassant línies vermelles, "voldrà dir que ja no hi ha sobirania al Parlament, democràcia ni llibertat per debatre idees". "Jo no me'n rentaré les mans ni miraré cap a una altra banda. És el moment de la valentia, de dir les coses i donar la cara", ha defensat Nuet, ja que ha considerat que, si permet que avui es jutgin unes idees que no són les seves --l'independentisme--, en el futur pot prohibir-se debatre sobre altres aspectes, com el sindicalisme o els drets sexuals.

Demana unitat

Preguntat per si la decisió de la Fiscalia mira de trencar el bloc polític a favor del sobiranisme, ha dit que sí i ha demanat unitat: "Si anem plegats i es manté, crec que que podem guanyar. Si es trenca i només el gestiona l'independentisme, estem perduts. Ara hem de fer pinya". Nuet creu que el Govern espanyol utilitza la justícia per fer el que no ha pogut aconseguir amb els vots, i ha sostingut: "El PP té un passat franquista i se li nota molt".