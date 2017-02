El Financial Times ha publicat aquest dijous l'article Madrid considers ‘nuclear option’ to halt Catalan referendum (Madrid considera 'l'opció nuclear' per aturar el referèndum català"), en què es destaca la predisposició del govern de Madrid a invocar l'article 155 i suspendre, així, l'autonomia de Catalunya. "Després de dècades de foscor, l'article s'està convertint en un tema central en la batalla política sobre Catalunya", diu l'article, signat per Tobias Buck, des de Madrid.

"Hi ha un creixent clam a Madrid per invocar l'article 155 i obligar els líders regionals a abandonar la votació i obeir la constitució", assenyala. L'article cita el politòleg de la Universitat Autonòma de Barcelona, Oriol Bartomeus, que alerta de les conseqüències que podria tenir: "L'article és l'opció nuclear. Si el govern espanyol fa ús d'ella, tot explota. El que Madrid ha d'entendre", continua Bartomeus, "és que no hi ha una clara majoria per la independència. Però sí que hi ha una molt àmplia majoria a favor del dret a decidir".

L'article complet, en anglès, es pot llegir aquí.