La CUP demanarà formar part de la Mesa

| Jordi Borràs

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha anunciat aquest dijous que el seu grup "formalitzarà l'oferiment d'entrar a formar part de la Mesa del Parlament". Els anticapitalistes, que van rebutjar formar part d'aquest òrgan de govern de la cambra a l'inici de la legislatura, ara demanen posar un dels seus membres per fer costat a JxSí i garantir, a més, que el Parlament seguirà impulsant iniciatives encara que això comporti conseqüències judicials per a la Mesa. "Estem absolutament decidits i determinats a seguir tenint debats al ple i portant tot allò que considerem pertinent per ser debatut i aprovat, i som conscients que aquest ple seguirà ocupant el focus de la Fiscalia i que la diana sembla posar-se en la Mesa", ha dit Gabriel per justificar el seu oferiment. I és que la CUP no vol que quedi "cap ombra de dubte en l'assumpció de responsabilitats en el combat democràtic". "Si la Fiscalia vol apuntar a la Mesa, a nosaltres també ens hi pot trobar", ha conclòs.