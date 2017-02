Nuet contradiu la Fiscalia: "No estava despistat, sabia el que feia"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell; els tres membres de la Mesa independentistes que també han rebut la querella de la Fiscalia, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet; i el secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet (CSQP), han fet aquest dijous a la tarda una declaració pública en què han denunciat que es tracta únicament querella política. " Volem donar les gràcies a la Fiscalia perquè s'han desemmascarat ells mateixos" , ha dit Forcadell, qui ha assegurat que ha quedat en evidència la doble vara de mesurar de la justícia espanyola: "Només si ets independentista seràs jutjat, si no, no".

Forcadell ha assenyalat que la querella "no és pels nostres actes. És una querella purament política, perquè hem comès el delicte de ser independentistes i hom hem dit públicament". Una querella que també ha qualificat d'"única" perquè "admet que es promou només per motius polítics". Davant això, ha assegurat Forcadell, "continuarem defensant la llibertat d'expressió. El debat en aquest Parlament continuarà sent lliure".

Joan Josep Nuet, per la seva banda, ha deixat clar que ell era plenament conscient del que feia el dia que va votar, contradient el que diu la Fiscalia: "No estava despistat, sabia el que feia". La querella, segons Nuet, és una querella "clarament política, darrere de la qual hi ha l'Estat i el PP. Amb aquesta querella es vol dividir els demòcrates". També ha fet una crida a la unitat en el si del sobiranisme: "El sobiranisme necessita unitat en aquest moment en què volen dividir-nos".