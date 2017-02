| ACN

El portaveu parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, creu que la Fiscalia no ha actuat per "raons ideològiques" en excloure Joan Josep Nuet de la querella presentada aquest dijous contra Carme Forcadell i els altres membres independentistes de la Mesa del Parlament. Mentre que Nuet ha dit que hi veu "discriminació ideològica", Coscubiela ho ha descartat, en una atenció als mitjans. "No compartim algunes de les interpretacions que s'han fet al voltant de la querella. La diferenciació de la Fiscalia no creiem que sigui per raons ideològiques", ha afirmat. D'altra banda, CSQP ha avisat que cap actuació judicial aconseguirà dividir el front social i polític a favor del dret a decidir.