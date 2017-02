Albiol diu que la comparació de Turull pot generar "conflicte social al carrer"

El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol , ha titllat d'" aberració democràtica " la comparació de la Fiscalia amb el 23-F que ha fet aquest dijous a l'hemicicle el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull . Segons Albiol, aquestes afirmacions "posen en risc l'autogovern" i poden "generar un conflicte social al carrer" . "El clima polític que es viu a les institucions pot portar que una part de la població actuï per lliure i crear algun conflicte institucional o social, es juga amb foc", ha avisat.

El PPC ha decidit no assistir a la reunió extraordinària de la Junta de Portaveus - sol·licitada per JxSí i la CUP - després de conèixer-se la querella contra Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet- perquè no vol ser la seva "comparsa".