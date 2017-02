Nova versió de la portada de 'El Jueves' després que Urdangarín hagi evitat la presó

La revista 'El Jueves' ha vist com en qüestió d'hores la seva portada ha quedat obsoleta. Quan dimarts va fer pública la portada, on apareix Iñaki Urdangarín fent un vis a vis amb la infanta Cristina amb el text "la infanta anirà a la presó però només al vis a vis", donava per fet que el seu marit, efectivament, si aniria a la presó. Després que aquest dijous el jutge l'hagi deixat en lliberat sense fiança, el Jueves ha publicat una nova versió de la portada que s'ajusta més a la realitat. En aquest cas Iñaki Urdangarín fa un vis a vis amb el jutge i la infanta el descobreix per darrera d'una porta.

Lo sentimos mucho. Nos hemos equivocado y no volverá a ocurrir. https://t.co/chff50dcCW — El Jueves (@eljueves) 23 de febrero de 2017

I aquesta és la portada original: