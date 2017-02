L'ANC acusa la Fiscalia de "persecució discriminatòria"

L’ Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat que la segona querella presentada per la Fiscalia pels delictes de prevaricació i desobediència contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , i els membres de la mesa del Parlament, Lluís Coromina , Anna Simó i Ramona Barrufet , “demostra una persecució discriminatòria del tot impròpia d’un Estat de Dret” per haver deixat fora a Joan Josep Nuet .

L'ANC diu que es tracta d’un “escrit sense precedent” que “ataca a uns diputats i en deixa uns altres de banda per un judici d’intencions”. En el comunicat emès per l'entitat també denuncia que l’escrit “demostra la progressiva ideologització” per part de la Fiscalia, que es “dedica a defensar l’aparell de l’Estat” en comptes de “l’Estat de Dret”.

En el comunicat recorden que aquest “menysteniment total de la fiscalia a l’Estat de Dret” es produeix 36 anys després del cop d’Estat del 23-F. Quan un tinent coronel de la Guàrdia Civil “va haver de fer la feina bruta d’una part de l’aparell de l’Estat i va acabar a la presó”, rememoren.