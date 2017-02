De moment, demà divendres al vespre es reuniran al local de l'associació de veïns del barri en un acte organitzat per la secció local de la Unitat contra el Feixisme on buscaran fórmules per fer fora el rector i "recuperar la parròquia per a la gent del barri". El president de l'associació de veïns, Vicente Díaz, apunta que l'homenatge a la División Azul "és la gota que ha fet vessar el got" després de 15 anys fent servir la parròquia en benefici propi.

Díaz recorda que Ballester fa proclames antiavortistes utilitzant el web de la parròquia i que ja fa tres anys que organitza la desfilada de la germandat d'Antics Caballers Legionaris de Barcelona per Setmana Santa. "Ens fa vergonya que cada cop més s'associï el barri al feixisme i a l'extrema dreta", afegeix.