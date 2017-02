| ACN

El ple de la Diputació de Barcelona celebrat aquest dijous ha aprovat adherir-se al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum impulsat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aposta per un referèndum pactat amb l'Estat i que ja suma més de 10.000 adhesions en poc més de 24 hores. Això sí, ho ha fet amb l'abstenció de la CUP, que no ha volgut donar suport a la moció presentada pel Grup d'Entesa per la que instava els governs català i espanyol a "superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per a la comunitat internacional amb un resultat que haurà de ser vinculant i efectiu". Finalment, la moció ha tirat endavant amb els vots favorables de CiU, ERC i Entesa; l'abstenció de la CUP, i els vots en contra del PSC, PP i C's.