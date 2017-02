Turull ha pres la paraula en el ple del Parlament per demanar la convocatòria d’una Junta de Portaveus extraordinària per analitzar la querella, junta que se celebrarà després que hagin registrat la petició la coalició independentista i la CUP. “Hi va haver un dia en que els colpistes van entrar al Congrés per impedir la seva activitat legítima. 36 anys després és el TC qui via Fiscalia entra al Parlament per impedir la seva activitat”, “és la versió 2017 del ‘tots a terra’”, ha declarat Turull.

Això ha provocat la intervenció del portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, qui ha qualificat de “vergonyós” la comparació del 23-F amb l’activitat d’un tribunal “que tenen totes les grans democràcies europees” com és el TC. Ha afegit que això “demostra fins a quin punt ha arribat la degradació ètica i moral” dels que han demanat la junta. Fernández ha anunciat que el PPC no assistirà a la Junta de Portaveus.