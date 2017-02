Rajoy repeteix que està disposat a dialogar però no sobre el referèndum

| ACN

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reiterat aquest dijous des de La Moncloa la seva disposició a “parlar” amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre “temes que preocupen els ciutadans”, tot i que ha advertit que no està disposat a negociar en cap cas “com ens posem d’acord per incomplir junts la llei”, en referència a la convocatòria d’un referèndum. “Parlar sempre té sentit, i per tant estic disposat a dialogar amb el senyor Puigdemont com ho estic disposat a fer, i com de fet està fent el govern intensament, amb la societat catalana”, ha dit Rajoy, però “no es pot demanar al president d’un govern” que incompleixi la llei.

El president espanyol ha fet aquestes manifestacions durant la roda de premsa conjunta que ha ofert amb el president d’Argentina, Mauricio Macri, a La Moncloa. Rajoy ha tornat a circumscriure aquest diàleg als “temes que preocupen de veritat a la gent”, que són “els que es van tractar a la Conferència de Presidents”. “Podem dialogar de les pensions, dels serveis públics fonamentals, del finançament de les comunitats autònomes, dels pressupostos generals de l’Estat, de les inversions”, ha dit.