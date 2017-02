La comissió d’experts pel nou sistema de finançament es constitueix sense Catalunya

| ACN

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, han presidit aquest dijous l’acte de constitució de la comissió d’experts designats pel govern espanyol i les comunitats autònomes que elaborarà una proposta de reforma del model de finançament. La comissió disposa de sis mesos per redactar la base d’un model que segons el govern espanyol ha de vetllar "per la igualtat, la solidaritat i per la necessitat que tots els ciutadans rebin els mateixos serveis públics". Catalunya (com el País Basc i Navarra) no hi ha enviat representant, però hi té com a interlocutor informal el representant de les Illes Balears i coordinador de la comissió bilateral entre Catalunya i les Balears sobre finançament, Guillem López Casasnovas.