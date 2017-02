Puigdemont a 'The Irish Times': "L'alternativa a la independència és anar enrere"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura en una entrevista aquest dijous al diari irlandès 'The Irish Times' que “l’alternativa a la independència és anar enrere” perquè “la relació amb l’Estat espanyol no és bona”. El cap de l’Executiu remarca que “s’està arribant al moment on s’han de prendre decisions” i alerta que “Espanya està en temps afegit i ha de ser conscient que una no solució és una mala solució”. En l'entrevista feta pel periodista Guy Hedgecoe, Puigdemont remarca que el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol “és un problema polític i només pot ser resolt amb voluntat política”. “No és un desafiament. Nosaltres tenim la voluntat de fer allò que la democràcia fa: rebre el mandat del poble i implementar-lo. I el deure de les lleis i del Govern central és adaptar-se”, reclama.