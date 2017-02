| ACN

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha volgut tancar la polèmica sobre les reunions i trobades, secretes o no, que hi pugui haver entre els presidents català i espanyol, Carles Puigdemont i Mariano Rajoy. Millo assegura que el govern espanyol està disposat a fer "les reunions que calgui", amb l'únic objectiu de prendre decisions al servei dels catalans. En aquest sentit, el delegat del govern ha reiterat la voluntat del govern espanyol a dialogar i demana a la Generalitat que hi correspongui sortint de l'"enroc" del referèndum: "No es pot fer i insistir-hi ens aboca a un carreró sense sortida. Esperem que rectifiquin i puguem obrir una nova etapa de diàleg".