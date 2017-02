L'exconseller de Presidència català i actual portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, afronta el judici que començarà contra ell dilluns que ve, 27 de febrer, per presumpta prevaricació i desobediència per la consulta sobiranista del 9N, com si fos "un examen" en el qual va a per "la matrícula i sense xuleta" . A més, ha destacat que, en recórrer a els tribunals aquesta qüestió, "es posa la política en el camp de la justícia". Homs s'ha expressat, d'aquesta forma, en una conversa que ha mantingut amb els periodistes abans de celebrar-se una reunió a la seu i Sabin Etxea de Bilbao entre el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, i l'expresident de la Generalitat catalana Artur Mas, en la qual ell també ha participat.

El dirigent nacionalista català ha afirmat que acudirà a la vista oral en el TS amb la sensació "d'anar a un examen havent estudiat". "Jo vaig a per la matrícula, sense xuleta. Ho dic amb tota humilitat", ha afirmat. Després d'assenyalar que alguna vegada ha anat a algun examen, pensant que no li preguntessin "d'això o de l'altre", ha assenyalat que aquest no és el cas. "Tinc moltes ganes. Això no vol dir que em satisfaci perquè és posar el que hauria de ser el camp de la política, on pugues haver-hi discrepàncies o desacords, en el camp de la justícia. És fer-li fer a la justícia allò que no és capaç de fer la política. Crec que que és un mal assumpte, No estic content", ha indicat.

Cas Atutxa

No obstant això, ha assenyalat que això "no és nou" i ha afirmat que dimecres va estar amb l'expresident del Parlament basc Juan María Atutxa, que va ser inhabilitat per no dissoldre en la Cambra el grup de Sozialista Abertzaleak, després d'haver-se il·legalitzat Batasuna. En aquest sentit, ha recordat que, en el cas d'Atutxa, també al principi la Fiscalia va informar "en el sentit contrari del que després va acabar acusant-lo". "Com jo, igual", ha apuntat. El judici contra Francesc Homs se celebrarà durant els dies 27 i 28 de febrer i l'1 de març en el Tribunal Suprem. En la segona jornada de la vista oral declararà com a testimoni Artur Mas, que està pendent de la sentència del Tribunal Superior de Justícia català després d'haver estat jutjat aquest mateix mes.