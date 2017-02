Llibertat sense fiança per a Urdangarin

| Europa Press

El jutge ha decretat llibertat sense fiança per a Iñaki Urdangarin i el seu exsoci Diego Torres. El marit de la Infanta Cristina haurà de comparèixer en un jutjat de Ginebra una vegada al mes.

En aquest sentit, el Tribunal ha acordat mantenir la llibertat provisional d'Urdangarin amb l'obligació de comparèixer el dia 1 de cada mes davant l'autoritat judicial de Ginebra. També haurà de comunicar al tribunal qualsevol desplaçament fora de la UE o qualsevol canvi de residència.

Per altra banda, el jutge també manté la llibertat provisional per a Diego Torres, però li prohibeix sortir del territori nacional, haurà d'entregar el seu passaport i comparèixer davant el Jutjat el dia 1 de cada mes. També haurà de comunicar qualsevol canvi de residència. D'aquesta manera, el Tribunal ha desestimat les mesures sol·licitades per la Fiscalia.

El fiscal del cas Nóos, Pedro Horrach, ha demanat 200.000 de fiança a Iñaki Urdangarin i 100.000 a Diego Torres per evitar la presó preventiva. L’Audiència Provincial de les Balears els va condemnar divendres passat a sis anys i tres mesos i a vuit anys i tres mesos, respectivament. Urdangarin ha arribat a l'Audiència amb xofer, sense la Infanta Cristina, i amb un posat seriós.