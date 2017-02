Els Parlaments d'Escòcia i Liechtenstein són els més "gais" del món

Escòcia i Liechtenstein tenen els Parlaments amb el tant per cent de diputats gais, lesbianes, bisexuals i transexuals (LGBT) més alt del món. Aquestes són les conclusions d'un recent estudi de la universitat americana de Carolina del Nord Chapel Hill. L'estudi publicat aquest mes de febrer per l'investigador en sistemes electorals i democratització Andrew Reynolds, mostra les 10 cambres legislatives amb representació LGBT del món. Els parlaments de Liechtenstein i Escòcia lideren la llista amb més d'un 7,5 per cent de diputats i diputades obertament LGBT.











El Diputat pels Verds al Parlament de Liechtenstein, Thomas Lageder, ha dit en unes declaracions a El Món que "està clar que l'alta representació de diputats LGBT té a veure [en aquest cas] amb el petit nombre de diputats del nostre Parlament. No obstant això, és un signe realment positiu que la gent LGBT siguin acceptats i respectats a Liechtenstein". "Això ens dona esperances que Liechtenstein pot avançar cap a una societat multicultural i diversa, en què cadascú sigui valorat independentment de la seva sexualitat, gènere, raça o nacionalitat. Farem tot el possible per desenvolupar aquests valors per portar la igualtat més lluny i liderar el camí lluitant el biaix i el prejudici", ha sentenciat el diputat. El cas escocès és probablement el més paradigmàtic. El líder del partit Verd és obertament bisexual des del 2008. La líder del partit Laborista Ruth Davidson i la líder del partit Conservador Kezia Dugdale són lesbianes. El líder de l'UKIP és gai. Quatre líders de sis partits polítics escocesos són LGBT.