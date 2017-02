El conseller ha afegit que el passat divendres es va trobar amb el delegat del govern espanyol, Enric Millo, i li va comentar aquest fet, al que Millo li hauria respost que es tractava segurament d’un “malentès”. Jané ha dit que ho sigui o no, els dies “van passant” i no ha rebut encara la resposta. El conseller s’ha preguntat si el fet que un ministre d’Interior no contesti el conseller del mateix ram és normal i si evidencia un bon clima de diàleg. “No ens podem permetre no entendre’ns”, ha considerat. D’altra banda, també ha dit que encara espera una trucada del ministre en relació a la detenció el passat dimarts d’un home que havia robat un camió de butà a Barcelona i circulava en direcció contaria per la Ronda Litoral. El conseller ha respost a les crítiques sobre la coordinació amb les policies locals de les ciutats defensant-la i, per exemple, assegurant que en relació a aquest incident es va intercanviar missatges amb l’alcaldessa Ada Colau a través dels quals van constatar l’actuació “notable i exemplar” de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona.



En aquesta línia, ha denunciat també que el Ministeri d’Interior no convida els Mossos a les juntes de seguretat per tractar aquells assumptes internacionals que també els afecten “com diu l’Estatut”. Jané ha dit al diputat que aquesta manca de resposta i compliment del que diu l’Estatut demostra que tenen un concepte diferent del que vol dir respectar els cossos policials. Jané ha donat aquestes explicacions en resposta a una interpel·lació del diputat del PPC Alberto Vilagrassa, que ha desencadenat retrets entre ambdós. El conseller ha qualificat la interpel·lació de “baix nivell parlamentari” davant les crítiques de Vilagrassa per no respectar els cossos policials, tenir criteris diferenciats en el tracte als agents segons les seves ideologies i fent al·lusió a la manifestació policial a Barcelona i la relació amb la CUP, així com demanant que no "cedeixi al xantatge" de la formacio cupaire.